Société Générale avec Brookfield AM pour un fonds de dette privée

(Boursier.com) — Société Générale et Brookfield Asset Management annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique "pour originer et distribuer des investissements de dette privée de haute qualité par le biais d'un fonds Investment Grade".

Le fonds initial vise un total de 10 milliards d'euros au cours des quatre prochaines années, avec un amorçage de 2,5 milliards d'euros à son lancement.

Le fonds vise à répondre aux besoins des compagnies d'assurance avec des produits Investment Grade adaptés à leurs exigences en matière de notation et de duration.

Basé sur une forte relation à long-terme entre Société Générale et Brookfield, le partenariat s'appuiera sur les capacités d'origination, la forte expertise opérationnelle et la connaissance de ces actifs par les deux entreprises, ainsi que sur leurs solides relations institutionnelles, pour apporter une valeur ajoutée à leurs clients et actionnaires respectifs.