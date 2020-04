Société Générale aurait essuyé de lourdes pertes sur ses dérivés actions au premier trimestre

(Boursier.com) — La chute des places boursières au premier trimestre n'aurait pas été sans conséquences pour la Société Générale. Selon les informations récoltées par 'Bloomberg' auprès de personnes proches de la banque rouge et noire, la SocGen aurait perdu entre 150 et 200 ME sur ses dérivés actions au cours des trois premiers mois de l'année. L'établissement aurait notamment souffert de son exposition aux contrats à terme sur les dividendes. Ces derniers sont des produits dérivés que les investisseurs utilisent pour spéculer sur les dividendes que les entreprises versent à leurs actionnaires. La multiplication des annonces de report ou de suspension de paiements en raison de la crise du Covid-19 a logiquement pesé sur ces produits.

Des pertes qui pourraient toutefois être compensées par les bonnes performances enregistrées sur les marchés obligataires et de changes. Dans un contexte d'extrême volatilité, la banque aurait vu ses volumes de transactions être trois à quatre fois plus élevés que d'habitude en mars sur ses activités de trading actions, obligations, devises et matières premières.

L'agence avait dévoilé il y a quelques semaines que BNP Paribas avait aussi subi des pertes d'environ 200 ME sur ses dérivés actions au premier trimestre. L'établissement de la rue d'Antin aurait également été pénalisé par son exposition aux contrats à terme sur dividendes et à divers produits structurés.