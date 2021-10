Société Générale : "aucun départ contraint" suite à la fusion avec le réseau du Crédit du Nord

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, Société Générale cède 0,7% à 28,1 euros après la présentation de sa nouvelle banque de détail en France qui passe par la fusion complète de son réseau avec celui du Crédit du Nord. Un rapprochement qui vise à créer un champion hexagonal disposant d'un seul réseau, de 1.450 agences, d'un seul siège et d'un seul système informatique, au service de près de 10 millions de clients et fort de 25.000 collaborateurs en 2025. A ce sujet, l'opération débouchera sur 3.700 suppressions nettes d'emplois entre 2023 et 2025 mais sans "aucun départ contraint".

"Ces suppressions de postes s'appuieront sur les départs naturels (estimés à 1.500 par an d'ici 2025) et la priorité donnée aux reclassements et mobilités internes ", souligne la banque de la Défense, qui ajoute que la 'Nouvelle Banque' maintiendra un volume significatif d'embauches annuelles pendant toute la période de cette transformation.

Annoncé en décembre 2020, le projet dévoilé par le directeur général de la banque, Frédéric Oudea, doit permettre au groupe financier d'économiser 450 millions d'euros. Comme la plupart de ses homologues européens, la SocGen doit trouver des moyens d'accroître la rentabilité de son réseau de détail pour notamment contrer l'effet des taux d'intérêt négatifs.

Le plan se déroulant comme prévu, la SocGen a confirmé ce matin que la fusion juridique interviendra au 1er janvier 2023. A cette date, tous les salariés du Crédit du Nord rejoindront automatiquement la nouvelle organisation. La fusion informatique interviendra quant à elle au premier semestre 2023.