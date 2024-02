Société Générale annonce un projet de réorganisation au sein du siège en France

(Boursier.com) — Lors de la présentation de la feuille de route stratégique du Groupe en septembre 2023, Société Générale a annoncé un objectif d'amélioration progressive et significative de son coefficient d'exploitation à travers notamment la réalisation d'un montant d'environ 1,7 milliard d'euros d'économies brutes en 2026 par rapport à 2022.

Au-delà des synergies prévues dans le cadre d'initiatives déjà en cours d'exécution telles que la création de la nouvelle banque de détail en France, la digitalisation des activités chez Komerczni Banka ou l'intégration de LeasePlan au sein d'Ayvens, ce montant inclut des économies additionnelles d'environ 700 millions d'euros provenant de nouveaux projets lancés dans l'ensemble des entités du Groupe afin notamment de rationaliser les systèmes d'information, d'optimiser les processus d'achats ou de simplifier l'organisation.

900 suppressions de postes au siège sans départs contraints

Dans ce contexte, plusieurs entités au sein du siège en France envisagent des évolutions d'organisation qui nécessitent des mesures d'accompagnement social spécifiques. L'objectif est de regrouper et mutualiser certaines activités et fonctions, de supprimer des strates hiérarchiques pour alléger les processus de décision et de redimensionner certaines équipes du fait de la revue de projets ou de processus.

Ce dossier de réorganisation, qui constituerait une étape importante dans la réalisation des économies additionnelles envisagées, est soumis ce jour à la consultation des instances représentatives du personnel.

A l'issue de cette consultation prévue au deuxième trimestre 2024, la mise en oeuvre de ces évolutions d'organisation se traduirait par environ 900 suppressions de postes au siège sans départs contraints (soit environ 5% des effectifs du siège). En tant qu'employeur responsable, Société Générale déploierait l'ensemble des mesures d'accompagnement en vigueur dans son pacte social au travers de mobilités internes, de transitions d'activité ou de départs volontaires.