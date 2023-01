Société Générale annonce la création de sa Nouvelle Banque de détail en France : SG

(Boursier.com) — Le groupe Société Générale annonce avoir réalisé, le 1er janvier 2023, la fusion juridique de ses deux réseaux de banque de détail en France, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. SG est désormais la nouvelle banque de détail en France du Groupe.

La banque SG a pour ambition de constituer un partenaire bancaire de premier plan sur le marché français au service de 10 millions de clients et d'être dans le Top 3 de la satisfaction client.

La réalisation de la fusion s'accompagne de la mise en place d'un nouveau modèle relationnel, permettant d'améliorer la qualité du service rendu aux clients particuliers, professionnels et entreprises et de s'imposer comme un acteur de référence, sur le marché français, en matière d'épargne, d'assurance et de solutions d'excellence pour les entreprises et les professionnels.

La banque SG prend des engagements forts vis-à-vis de ses clients en termes de proximité, de réactivité, d'expertise et de responsabilité. SG sera, pour nos clients :

- une banque davantage présente en régions, avec des décisions prises dans leur immense majorité à l'échelon régional, et de plus en plus directement en agence et en centre d'affaires. L'ensemble des clients bénéficieront d'un nombre de points de vente accru, multiplié par plus de deux pour les clients issus du groupe Crédit du Nord et augmenté de 15% pour les clients de Société Générale. La stratégie de marque illustre l'ancrage territorial de la banque de détail en France, avec une marque nationale SG accompagnée d'enseignes régionales : SG CREDIT DU NORD, SG GRAND EST, SG LAYDERNIER, SG AUVERGNE RHÔNE ALPES, SG SMC, SG COURTOIS, SG SUD OUEST, SG TARNEAUD, SG GRAND OUEST et, en Ile-de-France ainsi qu'en Corse, SG SOCIETE GENERALE ;

- une banque d'expertise, avec des dispositifs encore plus adaptés aux besoins spécifiques des différentes catégories de clients, avec par exemple la mise en place d'une banque patrimoniale, la généralisation du conseiller unique pour les clients professionnels, tant pour leurs besoins personnels que professionnels, ou encore l'augmentation du nombre d'experts sur l'ensemble du territoire en matière d'épargne, d'assurance et d'accompagnement des professionnels et des entreprises dans l'ensemble de leurs besoins de financements et de conseils ;

- une banque accessible et réactive, avec des circuits de décision plus courts pour accélérer les prises de décision et le temps de réponse aux demandes des clients, des services digitaux de pointe permettant de réaliser ses opérations de banque au quotidien à distance, de manière sécurisée, et de souscrire de plus en plus d'offres par l'application mobile ;

- une banque responsable, qui place les enjeux RSE au coeur de son nouveau modèle en vue de renforcer l'impact positif pour les clients et les territoires, à travers des choix nouveaux en matière d'offre et d'organisation, notamment la mise en place d'équipes de conseil RSE dans chaque région, permettant à SG d'accélérer le financement de la transition écologique et d'être un acteur majeur du développement, à la fois économique et social, des régions et de leurs écosystèmes.

Une fusion qui avance conformément au calendrier fixé

Initié en 2020, le rapprochement des deux réseaux a mobilisé des milliers de collaborateurs, à tous les niveaux de la banque, pour la définition du nouveau modèle bancaire. Il est réalisé dans le respect de l'ensemble des engagements pris au lancement du projet, notamment celui de ne quitter aucune ville et de le mener dans le cadre d'un dialogue social constructif. Quatre accords ont à ce titre été signés avec une majorité d'organisations syndicales représentatives en 2021 et en 2022.

La fusion juridique est une étape importante qui marque la création effective de la nouvelle banque. La nouvelle organisation est désormais en place et l'ensemble des équipes de direction ont été nommées, au siège comme dans les régions. Les migrations informatiques des banques du groupe Crédit du Nord vers le système d'information de Société Générale seront opérées en deux temps au cours du premier semestre 2023. Les regroupements d'agences débuteront au second semestre 2023, avec une première étape de 150 rapprochements (30%). 80% des regroupements seront réalisés d'ici la fin de l'année 2024, et 100% avant la fin de l'année 2025.

La nouvelle marque SG sera déployée graduellement sur les façades de nos agences, avec une première étape de 1.000 agences concernées d'ici la fin de l'année 2023. Pour accompagner le lancement de la nouvelle Banque SG, une campagne de communication publicitaire démarrera à partir du 15 janvier et se poursuivra tout au long de l'année.

"Nous sommes très heureux de débuter l'année 2023 avec le lancement de SG, la nouvelle Banque de détail en France. La fusion juridique des réseaux Société Générale et des banques du groupe Crédit du Nord le 1er janvier 2023 est une étape majeure, réalisée dans les délais prévus. Cette nouvelle banque, ce n'est pas seulement une fusion bancaire. C'est aussi la mise en place d'un nouveau modèle, qui nous permettra d'offrir à nos 10 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises, sur tout le territoire, plus de proximité, de réactivité, d'expertise et de responsabilité. Notre ambition, c'est de devenir un acteur encore plus incontournable sur le marché français, reconnu pour la qualité de ses expertises, sa rapidité d'exécution, son ancrage régional, et d'atteindre le Top 3 de la satisfaction client", a déclaré Sébastien Proto, Directeur général adjoint en charge du Réseau SG en France, de la Banque privée et de leur direction Informatique.