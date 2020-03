Société Générale : Amundi sur les 5% des parts

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 12 mars 2020 par l'AMF, la société anonyme Amundi, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 9 mars 2020, le seuil de 5% du capital de la Société Générale et détenir, pour le compte desdits fonds, 43.618.121 actions Société Générale représentant autant de droits de vote, soit 5,11% du capital et 4,73% des droits de vote de cette société. Amundi est une société anonyme détenue à 70% par le groupe Crédit Agricole. Amundi Asset Management, Société Générale Gestion, Etoile Gestion, CPR AM, Amundi SGR SpA, BFT Investment Management, Amundi Iberia SGIIC SA, Amundi HongKong Ltd et Amundi Japan Ltd agissent en toute indépendance vis-à-vis du groupe Crédit Agricole.