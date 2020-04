Société Générale accuse une perte nette de 326 ME au T1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe bancaire Société générale a publié ce jeudi une perte nette de 326 millions d'euros au premier trimestre sur fond de correction des marchés financiers. L'établissement, qui a avancé de 6 jours la date de publication de ses résultats trimestriels, indique que ses activités de banque de financement et d'investissement ont accusé une perte nette de 537 millions d'euros sur le trimestre.

Le groupe explique que ses activités de marché ont été impactées par "les dislocations de marché exceptionnelles de la fin du trimestre liées au COVID-19". Le produit net bancaire a chuté de 16,5% entre janvier et mars à 5,17 milliards d'euros.

Pour 2020, Société générale a confirmé son objectif de baisse des frais généraux, tout en ajoutant que la banque prévoit de réduire ses coûts de 600 à 700 millions d'euros en plus cette année.

Structure financière et position de liquidité solides

Ratio CET1 ressort à 12,6% (12,7% proforma) au 31 mars 2020, soit environ 350 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire. Le Ratio LCR est de 144% en moyenne sur T1 avec une réserve de liquidité de 203 MdsE.

Près de 45% du programme de financement 2020 a déjà été réalisé, précise la direction qui confirme aussi la baisse des frais généraux du groupe et un effort additionnel de réduction des coûts de l'ordre de 600 à 700 ME en 2020.

Le coût du risque est attendu sur l'année 2020 à environ 70 points de base dans le scénario de base Covid et à environ 100 points de base dans le scénario d'un arrêt prolongé.

Fréderic Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

"Face à la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que nous traversons, la mobilisation de toutes les équipes de Société Générale dans le monde est exceptionnelle, déterminée et sans relâche et je voudrais les en remercier. Porté par un sens aigu de notre responsabilité, l'engagement du groupe s'articule autour de trois objectifs : protéger la santé de nos clients et de nos collaborateurs en appliquant les mesures de sécurité dans l'ensemble de nos sites et activités, assurer la continuité d'activité en tant qu'opérateur d'importance vitale, et accompagner toutes nos parties prenantes, clients, collaborateurs, fournisseurs, communautés et associations, dans cette période particulièrement difficile.

Nous abordons cette crise avec lucidité mais confiants dans la solidité de notre business model, dans l'agilité de notre modèle opérationnel porté par nos fondations technologiques et digitales et dans la robustesse de notre profil de risque et de notre structure financière. Au-delà de notre adaptation déterminée aux impacts immédiats de cette crise, nous travaillons déjà aux contours de notre prochain plan stratégique 2021-2025 pour tenir compte du nouvel environnement post-crise."