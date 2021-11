Société Générale accélère dans l'Intelligence Artificielle

(Boursier.com) — Le Groupe Société Générale renforce sa maturité digitale en accélérant une stratégie qui vise à utiliser tout le potentiel de la donnée et de l'Intelligence Artificielle (IA). Le groupe financier souhaite bâtir un modèle data driven adapté à un environnement au service de ses clients. Ainsi, le groupe va continuer de généraliser et d'intensifier l'usage des données, notamment via l'IA, pour améliorer ses processus auprès de ses clients, régulateurs, et collaborateurs.

Société Générale souhaite être une banque data driven. En d'autres termes, la société va améliorer sa capacité à construire un patrimoine de données groupe en ayant recours à des outils de préparation de données de dernière génération pour les utiliser de manière collaborative, efficace et auditable, notamment dans le suivi de la conformité et la production des différentes obligations réglementaires. Société Générale va renforcer son savoir-faire dans le pilotage des chaînes de valeur et compte utiliser massivement des indicateurs en temps réel sur ses différents processus pour les prises de décisions. Le groupe va donc utiliser le pouvoir prédictif du machine learning, tout en respectant les enjeux de protection des données, pour être capable de personnaliser les propositions de valeurs clients.

En tant que tiers de confiance, Société Générale déploie une stratégie d'utilisation des données responsable. Société Générale fait d'ailleurs partie des premiers signataires de la Charte du Numérique Responsable de l'Institut du Numérique Responsable. Le Groupe compte réduire ses émissions de carbone de 50% entre 2019 et 2030, et dans ce cadre, s'engage à réduire de 50% l'empreinte carbone du numérique à horizon 2025 tout en limitant l'impact environnemental des données.

Dans le contexte de cybercriminalité accrue, le Groupe poursuit ses investissements dans la sécurité de ses systèmes d'informations et la protection des données clients. Il renforce en particulier ses dispositifs contre la fuite des données.

Le Groupe déploie une stratégie d'accompagnement de ses collaborateurs afin de repenser et transformer en profondeur ses modèles. Auprès de son management, le Groupe a déployé un programme d'appropriation stratégique pour permettre une compréhension approfondie de l'IA et de ses implications afin de développer la capacité à prendre des décisions stratégiques basées sur la donnée. Un programme mondial de sensibilisation et de formation a été déployé et a permis en moins d'un an de former près de 5.000 collaborateurs dans 25 pays dont plus de 2.000 ont obtenu une qualification.

Société Générale déploie également un programme de reskilling permettant à des collaborateurs de se former à de nouveaux métiers. La mobilité reskillée représente actuellement environ 10% de la mobilité (hors réseau en France) à fin juin 2021.