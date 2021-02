Société Générale a résisté au T4

(Boursier.com) — La Société générale annonce ce mercredi des résultats trimestriels en baisse avec un bénéfice net part du groupe qui ressort à 470 millions d'euros, en repli de 28,1% au T4, ce qui est toutefois mieux que prévu par le consensus de place. Le produit net bancaire trimestriel recule de 6% à 5,838 milliards d'euros. Le coût net du risque s'est inscrit à 689 millions d'euros au quatrième trimestre, contre 518 millions sur juillet-septembre et 371 millions sur la même période en 2019.

Les résultats du quatrième trimestre du groupe bancaire font apparaître un repli des revenus des activités de marchés : ceux du trading d'actions ont reculé de 7% sur un an à 593 millions d'euros, tandis que ceux des activités de taux fixes et de devises (FIC) baissaient de 16% à 414 millions.

Sur l'ensemble de 2020, la Société générale affiche une perte nette part du groupe de 258 millions d'euros, mais un bénéfice hors éléments exceptionnels de 1,435 milliard. Le PNB annuel recule de 10,4% à 22,1 milliards d'euros, alors que les coûts ont été réduits de 5,7% à 16,7 milliards.

Le coût du risque a atteint 3,306 milliards sur l'ensemble de l'année écoulée, soit 2,6 fois plus qu'en 2019, ce qui représente 64 points de base des encours de crédits.

Pour 2021, Société générale table sur une légère croissance des revenus, ainsi qu'une diminution du coût du risque et confirme son objectif d'un taux de distribution de 50% du résultat net part du groupe sous-jacent.

Le groupe proposera à l'assemblée générale au printemps le paiement d'un dividende de 0,55 euro par action en numéraire puis prévoit pour la fin de l'année un plan de rachat d'actions d'un montant équivalent à celui consacré au dividende, soit environ 470 millions d'euros.

Société générale affiche un ratio de solvabilité "Common Equity Tier 1" (CET1) de 13,4% à fin décembre, supérieur de près de 440 points de base à l'exigence fixée par la Banque centrale européenne (BCE). Le groupe s'est fixé pour objectif de conserver un ratio CET1 supérieur de 200 points au niveau réglementaire.