Société Générale a dégagé sur le dernier trimestre 2022 un résultat net de 1,16 MdE

(Boursier.com) — La Société Générale a publié des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre et a confirmé ses objectifs à l'horizon 2025. L'établissement de la Défense a dégagé sur le dernier trimestre 2022 un résultat net de 1,16 milliard d'euros, en recul de 35% en raison des provisions pour risque de crédit multipliées par près de 5 dans un environnement économique incertain. Sur la période écoulée, le produit net bancaire est de 6,88 milliards d'euros, en hausse de 4%. Selon le consensus de place, les analystes attendaient en moyenne un résultat net de 835 millions d'euros.

L'établissement dit viser cette année un coefficient d'exploitation sous-jacent entre 66% et 68%, contre 61% en 2022, tout en maintenant son objectif de l'abaisser sous les 62% en 2025.

Concernant le coût du risque en 2023, le groupe bancaire conserve un objectif de provisionnement entre 30 et 35 points de base. A la fin 2022, il était de 28 points de base.

"Fort de la dynamique commerciale de ses métiers et de la solidité de son bilan, le groupe est confiant dans sa capacité à recueillir les fruits des projets et développements en cours, et confirme ses objectifs financiers pour 2025, en s'engageant avec détermination dans une année 2023 de transition à plusieurs égards" a commenté Frédéric Oudéa, le directeur général du groupe.