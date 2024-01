Société Générale a conclu un accord dans la finance durable avec IFC

(Boursier.com) — Société Générale et IFC (Société financière internationale), membre du Groupe Banque Mondiale, ont signé un accord de collaboration afin d'accélérer la finance durable dans les pays en développement... Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'ambition partagée par les deux institutions de contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et leur engagement fort en faveur de la transition environnementale et du développement durable.

Dans le cadre de cet accord, les deux institutions ont pour objectif de faciliter la mise en place de solutions de financement diversifiées, telles que le cofinancement de projets ou les accords de partage de risques, contribuant à la mobilisation des investissements privés en faveur de la transition climatique. L'accord vise notamment à soutenir les projets de finance durable favorisant l'accès à l'énergie, à l'eau ou à d'autres infrastructures, et contribuant à l'agriculture durable ou à l'entreprenariat féminin dans les petites et moyennes entreprises (PME). Société Générale et IFC partageront également leurs réflexions et expertises en matière de méthodologies et outils de mesure et de suivi d'impact.

Ce nouvel accord de collaboration repose sur un partenariat de longue date et un historique de coopération solide, un engagement partagé en faveur des ODD ainsi que des standards environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) exigeants. Ces 10 dernières années, les deux institutions ont cofinancé près de 60 transactions avec d'autres partenaires, représentant plus de 20 milliards de dollars de nouveaux flux de capitaux en faveur de pays en développement. IFC a également octroyé environ 1,3 Mds$ à Société Générale, pour permettre par exemple le développement de flottes de véhicules verts.

Ce partenariat s'appuiera sur les forces complémentaires des deux institutions. Société Générale apportera son expertise de premier plan en matière de financements structurés et d'ESG, sa capacité à distribuer des actifs auprès d'investisseurs ainsi que sa présence globale. IFC s'appuiera sur son expérience en tant que plus grande institution de développement mondiale axée sur le secteur privé dans les marchés émergents, ainsi que sur la solidité de son bilan et sa connaissance approfondie des économies en développement.