Société Française de Casinos limite la casse au premier semestre

Société Française de Casinos limite la casse au premier semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société Française de Casinos n'a comptabilisé aucun chiffre d'affaires au 1er semestre de son exercice 2020-2021 compte tenu de la fermeture administrative de ses établissements dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale Covid-19. Face à cette situation inédite, le groupe s'est attaché à limiter ses coûts dans la mesure du possible. Plus de 93% des effectifs a été placé en " activité partielle " et le groupe a bénéficié de différentes aides économiques pour un total cumulé de 1,9 ME.

Dans ces conditions, la Société Française de Casinos a limité sa perte semestrielle d'EBITDA à -1,1 ME et celle du Résultat Opérationnel Courant à -2 ME. Après comptabilisation d'un produit non courant de 0,1 ME, des charges financières et de l'impôt, la perte nette part du groupe semestrielle ressort à -2 ME.

La trésorerie disponible du groupe a permis de financer la consommation de trésorerie du semestre qui s'est élevée à 2,3 ME. Au 30 avril 2021, le groupe disposait encore d'une trésorerie disponible de 2,7 ME et rappelle avoir remboursé l'intégralité des annuités de son plan de continuation dont la clôture a été approuvé par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 mai 2021. Le groupe a procédé, en mai 2021, au remboursement d'une nouvelle annuité de 0,1 ME sur le plan d'apurement du passif de Collioure.

Les casinos du groupe ont pu réouvrir à partir du 19 mai 2021. Les réouvertures ont été partielles et concernaient uniquement les machines à sous et jeux électroniques. La reprise totale de l'activité pour l'ensemble des casinos a été effective au 30 juin 2021.Durant cette période de reprise progressive, le groupe continue de porter une attention soutenue à la maîtrise de ses charges opérationnelles afin d'optimiser sa performance financière.