Société Française de Casinos : la situation financière reste saine

(Boursier.com) — Société Française de Casinos (SFC) réalise un exercice 2022-2023 très solide, poursuivant sa trajectoire de croissance rentable malgré un contexte inflationniste qui pèse sur les coûts et sur la consommation des ménages. Le Groupe démontre ainsi son savoir-faire dans l'animation et la gestion des établissements. Le Groupe a ainsi enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, un chiffre d'affaires brut consolidé de 22,9 millions d'euros, en croissance de +8,3%. Cette performance, réalisée dans un climat économique morose, témoigne de l'attractivité des établissements du Groupe ainsi que de la pertinence des investissements réalisés.

L'Ebitda ressort à 2,8 ME (12,4% du chiffre d'affaires), en progression de +4,3%.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 1,6 ME en progression de +6,7%. Le résultat opérationnel ne bénéficie pas de produits non courants comme en 2021-2022 et ressort à 1,52 ME (1,77 ME un an plus tôt).

Le résultat net part du groupe est en bénéfice de 1,32 ME (1,7 ME au 31 octobre 2022).

Renforcés par le résultat net, les capitaux propres consolidés du Groupe s'élèvent à 11,3 ME au 31 octobre 2023, à comparer à 10,1 ME à la clôture de l'exercice précédent. Le free cash-flow positif de 2 ME a été affecté notamment aux remboursements de dettes financières et au paiement d'une nouvelle annuité de 0,1 ME sur le plan d'apurement de Collioure. L'endettement financier brut ressort ainsi à 6 ME (vs 7,3 ME à la clôture de l'exercice précédent). Il intègre 2,3 ME de dettes locatives (norme IFRS16 - contrats de location) et 1,16 ME liés au plan d'apurement du passif du casino de Collioure.

La trésorerie brute disponible ressort à 5,5 ME. Hors IFRS 16, le Groupe est en situation de trésorerie nette de 1,7 ME et dispose d'une situation très saine pour poursuivre son développement.

Perspectives

Dans un climat économique toujours pesant, le Groupe poursuit ses actions commerciales et marketing pour optimiser la fréquentation des casinos tout en continuant de renforcer son offre de jeux avec des investissements ciblés.

L'attention reste également portée sur la bonne maîtrise des dépenses opérationnelles.