Société Française de Casinos : Casigrangi veut prendre le contrôle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Casigrangi, filiale de Groupe Philippe Ginestet, projette d'acquérir le contrôle de SFC et a d'ores et déjà conclu des protocoles d'accord exclusifs lui permettant d'acquérir 42,32% du capital et des droits de vote de Société Française de Casinos. Par communiqué en date du 14 mai 2020, SFC avait informé ses actionnaires de la renonciation du Groupe Circus à l'acquisition des actions de SFC. SFC informe ce jour ses actionnaires que Casigrangi projette d'acquérir le contrôle de SFC et a conclu des protocoles d'accord exclusifs et protocoles de cession lui permettant d'acquérir, au prix de 1,70 euro par action, 42,32% du capital et des droits de vote. Ces accords s'inscrivent dans le projet de Casigrangi d'acquérir à minima 50,1% du capital et des droits de vote de SFC composé notamment de l'intégralité de la participation détenue par Foch Investissements représentant 18,50% du capital et des droits de vote, et Verneuil Participations représentant 19,52% du capital et des droits.

La réalisation définitive de ces acquisitions reste soumise à la levée de conditions suspensives dont l'obtention de l'autorisation du ministre de l'Intérieur conformément aux dispositions de l'article L.323-3 du Code de la sécurité intérieure, les autres conditions suspensives étant usuelles.

Casigrangi est par ailleurs en discussion avec d'autres actionnaires afin d'acquérir à minima 50,1% du capital et des droits de vote de SFC.

Casigrangi, filiale de Groupe Philippe Ginestet, est la holding du groupe de casinos connu sous la dénomination 'Stelsia Casino', qui détient les sociétés exploitant notamment les casinos de Granville, Megève et Mimizan.

Avec le soutien de son associé majoritaire, Casigrangi a pour objectif de devenir un acteur actif sur le marché des casinos de taille intermédiaire notamment par l'acquisition et l'intégration, dans son périmètre d'activité, de nouveaux casinos et leurs activités annexes.

En cas de réalisation de ces cessions, Casigrangi prendrait le contrôle de SFC et déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifié conformément à la règlementation en vigueur, au prix de 1,70 euro par action, portant sur la totalité des actions SFC non détenues.

Un expert indépendant sera nommé par le Conseil d'administration de la Société avec pour mission de se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique.

Le dépôt de l'offre publique serait attendu au début de l'année 2021. SFC tiendra le marché informé de toute évolution significative des opérations envisagées.

A la demande de SFC, la cotation de son titre a été suspendue le 23 juillet avant bourse. SFC annonce avoir demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de son titre (code ISIN FR0010209809 - SFCA), à l'ouverture de la bourse de Paris le 24 juillet.