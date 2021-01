Société Foncière Lyonnaise vend le 112 Wagram à Aviva pour 120 ME

(Boursier.com) — Aviva Investors, la branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva PLC ('Aviva'), acquiert ce 13 janvier, pour le compte de l'un de ses mandants, l'immeuble 112 Wagram auprès de Société Foncière Lyonnaise. Cet actif emblématique parisien situé au 108 - 112 avenue Wagram, Paris 17e, bénéficie d'une adresse de prestige au sein du QCA, d'un environnement unique à proximité du Parc Monceau et d'une excellente accessibilité en voiture et en transports en commun.

Acquis en 2010 par SFL, cet actif historique du QCA a été revalorisé ces 10 dernières années. Remarquable par sa façade en brique et son extension contemporaine, cet immeuble a bénéficié de travaux d'envergure sur la partie bureau. Cette restructuration a permis d'acquérir le label HQE, et de récompenser ses performances énergétiques par l'obtention de la certification Breeam In-Use International Part 1 "Asset rating" et Part 2 "Building Management" Niveau Excellent.

Le 112 Wagram développe environ 5.500 m2 à usage principal de bureaux qui se déploient sur un rez-de-chaussée, 4 niveaux en superstructure et un sous-sol abritant 28 emplacements de stationnement. L'actif se distingue par de grands plateaux lumineux, de nombreuses terrasses privatives à tous les niveaux, une hauteur sous plafond généreuse et une large cour intérieure. La qualité de prestations exceptionnelle de cet immeuble a contribué à la revalorisation locative de cet actif, qui accueille des locataires de premier plan pour des durées fermes longues.

Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de rotation des actifs matures de SFL visant à extérioriser la création de valeur réalisée par le travail d'asset management. La transaction s'est conclue pour un prix net vendeur de l'ordre de 120 ME.