Société Foncière Lyonnaise renforce son organisation en procédant à deux nominations.

D'une part, Emilie Germane, Directrice Juridique, intègre le Comité de Direction de la Foncière. Rattachée au Secrétaire Général François Sebillotte, elle a rejoint SFL en 2016.

D'autre part,Virginie Krafft est nommée Directrice Commerciale de SFL. Rattachée à Directrice Générale Adjointe Asset management et Investissements Aude Grant, elle est en charge de la commercialisation de l'ensemble des surfaces de bureaux de la foncière, en exploitation et en développement, notamment actuellement des projets emblématiques du 83 Marceau et de Biome.

Cette nomination intervient 4 ans après son arrivée chez SFL, où Virginie Krafft a occupé avec succès le poste de Directrice Commerciale Adjointe.