Société Foncière Lyonnaise : remboursement anticipé des obligations 2015

Société Foncière Lyonnaise (SFL) procède au remboursement anticipé de ses obligations émises pour un montant nominal de 500 millions d'euros au taux de 2,25% arrivant à échéance le 16 novembre 2022. Ces obligations ont été émises par SFL, le 16 novembre 2015 (Common code: 132033617 ; ISIN: FR0013053030).

La date de remboursement est fixée au 1 septembre 2022. Le montant nominal total des obligations remboursées est de 289,6 ME. Le montant total des intérêts courus et non payés dus à la Date de Remboursement sera de 5,16 ME.