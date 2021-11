Société Foncière Lyonnaise : les revenus locatifs reculent de 5,6% sur 9 mois

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Société Foncière Lyonnaise s'élèvent à 130 millions d'euros au 30 septembre 2021 (137,7 ME au 30 septembre 2020), en baisse de 7,7 ME (-5,6%).

A périmètre constant (exclusion de toutes les variations de périmètre impactant les deux périodes comparées), les loyers augmentent de 2,9 ME (+2,4%), grâce notamment à la progression des revenus des immeubles Edouard VII, Rives de Seine et 106 Haussmann.

Le taux de recouvrement des loyers atteint 98% à ce jour, un niveau très satisfaisant qui confirme la reprise d'une activité normalisée de la très grande majorité des clients de SFL.

Dans un marché locatif dont les volumes ont été sensiblement affectés par les quatre premiers mois de l'année très atones, SFL a maintenu un très bon volume de commercialisation portant sur environ 37.000 m2 de surfaces au 30 septembre 2021. Le loyer facial moyen de bureau des commercialisations ressort à 776 euros/m2 et l'économique à 656 euros/m2, pour une durée ferme moyenne de 7,5 ans, preuve de la très bonne tenue des conditions locatives des immeubles de SFL.

Au 30 septembre 2021, le taux d'occupation physique du patrimoine en exploitation est en hausse à 93,9% (93,7% au 31 décembre 2020), les surfaces vacantes résiduelles étant principalement concentrées sur l'immeuble Le Vaisseau à Issy-les-Moulineaux et sur le Washington Plaza. La vacance financière (EPRA Vacancy Rate) s'établit à 5,5% (6% au 31 décembre 2020).

Financement

L'endettement net consolidé de SFL s'établit à 1,79 milliard d'euros au 30 septembre 2021 (1,89 MdE au 31 décembre 2020), soit un ratio d'endettement de 22,8% de la valeur d'expertise du patrimoine au 30 juin 2021.

Le coût moyen de la dette après couverture est de 1,1% et la maturité moyenne de 3,8 années.

Le niveau d'ICR (Interest Coverage Ratio) est de 4,6x à fin septembre 2021.

Au 30 septembre 2021, SFL bénéficie par ailleurs de 890 ME de lignes de crédit non utilisées.