Société Foncière Lyonnaise : les revenus locatifs grimpent de 17% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Les revenus locatifs consolidés de Société Foncière Lyonnaise (SFL) s'élèvent à 54,3 millions d'euros pour le 1er trimestre 2023 (46,4 ME pour le 1er trimestre 2022), soit une hausse de 7,9 ME (+17,2%).

A périmètre constant (exclusion de toutes les variations de périmètre impactant les deux périodes comparées), les loyers progressent de 4,1 ME (+10,2 %). Les revenus des surfaces en développement sur les périodes considérées génèrent une baisse de 0,4 ME. L'acquisition de l'immeuble Pasteur en avril 2022 contribue à la hausse des loyers à concurrence de 4,3 ME.

Le taux d'occupation physique des immeubles en exploitation se maintient à un niveau historiquement élevé, à 99,3% au 31 mars 2023 (99,5% au 31 décembre 2022), la vacance financière (EPRA vacancy rate) s'établissant à 0,6%.

SFL n'a pas effectué d'acquisition ni de cession au cours du 1er trimestre 2023. Néanmoins, SFL a signé en janvier 2022 une promesse portant sur la vente de l'immeuble 6 Hanovre. La cession définitive a été réalisée le 11 avril 2023.

Financement

L'endettement net consolidé de SFL s'établit à 2,441 milliards d'euros au 31 mars 2023 (2,438 MdsE au 31 décembre 2022), soit un ratio d'endettement de 27,7% de la valeur d'expertise du patrimoine au 31 décembre 2022. Le coût moyen de la dette après couverture est de 1,8% et la maturité moyenne de 4,1 années. Le niveau d'ICR (Interest Coverage Ratio) est de 3,8x à fin mars 2023.

Au 31 mars 2023, SFL dispose de 1,34 MdE de lignes de crédit confirmées non utilisées, garantissant un excellent niveau de liquidité de la société.