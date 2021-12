Société Foncière Lyonnaise : l'ensemble immobilier Washington Plaza est totalement occupé

(Boursier.com) — Société Foncière Lyonnaise a reloué 10.000 m au sein de l'ensemble immobilier Washington Plaza, désormais occupé à 100%. Cette performance confirme l'attractivité préservée des quartiers centraux d'affaires et des immeubles de bureaux les plus en pointe sur les services, les nouveaux modes de travail et l'environnement. A ce jour, près d'un quart de l'immeuble Washington Plaza, flagship art déco de 48.000 m2 au coeur du 8e, soit 10.000 m2, a été commercialisé, au moment où s'achève une grande rénovation du bâtiment.

Plusieurs locataires, comme la filiale Europe du leader mondial du courtage TP Icap Europe, ou le spécialiste des logiciels pour marchés financiers Finastra, ont confirmé leur choix à travers des allongements de baux et des extensions de surfaces, tandis que de nouvelles entreprises sont venues les rejoindre. Les dernières signatures font apparaître un loyer de l'ordre de 800 euros/m2, et le loyer moyen bureaux sur l'immeuble est en progression de 15% sur 5 ans.

Le centre d'affaires bénéficie des certifications environnementales Breeam in use Part 1 "Asset Performance" et Part 2 "Building Management" à un niveau "Very Good".