Société Foncière Lyonnaise : l'endettement reste maîtrisé

(Boursier.com) — Les revenus locatifs consolidés Société Foncière Lyonnaise (SFL) sont en hausse significative de +13,1% sur un an (+ 19,9 ME) pour s'établir à 171,6 ME au 30 septembre 2023 (151,73 ME un an plus tôt).

A périmètre constant (exclusion de toutes les variations de périmètre impactant les deux périodes comparées), les loyers progressent de 10,8 ME (+ 8,3%), notamment du fait de l'indexation des baux en cours (+6,4 ME).

Financement

L'endettement net consolidé de SFL s'établit à 2,57 milliards d'euros au 30 septembre 2023 (2,438 MdsE au 31 décembre 2022), soit un ratio d'endettement de 30,4% de la valeur d'expertise droits inclus du patrimoine au 30 juin 2023. Le coût moyen de la dette après couverture est de 2% et la maturité moyenne de 3,8 années. Le niveau d'ICR (Interest Coverage Ratio) est de 3,7x à fin septembre 2023.

Au 30 septembre 2023, SFL dispose de 1,600 MdE de lignes de crédit confirmées non utilisées, garantissant un excellent niveau de liquidité de la société.

"La qualité du portefeuille de SFL, situé à 99% dans Paris intramuros et 77% dans le QCA, est un gage de résilience dans un contexte de marché tendu et très sélectif, où la recherche de centralité, de modernité et de performance environnementale est de plus en plus plébiscitée par les entreprises et leurs salariés. La progression de nos revenus locatifs et la performance de nos ratios opérationnels en sont la démonstration", explique Dimitri Boulte, Directeur Général de SFL.