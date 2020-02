Société Foncière Lyonnaise : l'Actif triple Net Réévalué grimpe de 11% en 2019

Crédit photo © Société Foncière Lyonnaise

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Société Foncière Lyonnaise s'élèvent à 198,7 millions d'euros au 31 décembre 2019 (193,5 ME au 31 décembre 2018), en hausse de 5,2 ME (+2,7%). A périmètre constant (exclusion de toutes les variations de périmètre impactant les deux exercices comparés), les loyers progressent de 5,6 ME (+3,1%), du fait des nouvelles locations intervenues en 2018 et 2019, notamment sur les immeubles Cézanne Saint-Honoré, Washington Plaza et Louvre Saint-Honoré, ainsi que de l'indexation.

Le résultat opérationnel, retraité des impacts des cessions et de la valorisation du patrimoine, progresse de +6,6% à 172,8 ME en 2019 (162,1 ME en 2018).

Le résultat net part du Groupe au 31 décembre 2019 atteint 589,8 ME (351,6 ME au 31 décembre 2018). Le résultat net récurrent part du Groupe Epra, établi hors effet des cessions et variation de valeur des immeubles et des instruments financiers et impôts associés, atteint un plus haut historique de 119,2 ME au 31 décembre 2019 (106,7 ME au 31 décembre 2018), affichant une forte hausse de +11,8%.

Structure financière

L'endettement net consolidé de la société atteint 1,732 MdE au 31 décembre 2019 (1,68 MdE au 31 décembre 2018), soit un ratio d'endettement de 22,7% de la valeur d'expertise du patrimoine. Il présente une maturité moyenne de 4,2 années et un taux moyen, après couverture, en baisse à 1,4%. Le niveau d'ICR (Interest Coverage Ratio) est de 6,6x à fin décembre 2019.

Le patrimoine consolidé de SFL est évalué à 7,158 MdsE en valeur de marché hors droits au 31 décembre 2019, en augmentation de +9% par rapport au 31 décembre 2018 (6,57 MdsE). Cette progression provient notamment d'un resserrement ciblé des taux de rendement des immeubles prime parisiens, d'une nouvelle hausse des valeurs locatives en lien avec les bonnes performances commerciales de l'exercice, ainsi que de l'avancement des projets en développement en 2019 qui a vu la réalisation d'étapes administratives et commerciales importantes.

Au 31 décembre 2019, l'Actif triple Net Réévalué (EPRA NNNAV) de la société s'élève à 4,461 MdsE, soit 95,9 euros/action (86,3 euros/action au 31 décembre 2018), en progression de +11,1%.

Dividende

Le conseil d'Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale, qui se tiendra le 3 avril, un dividende de 2,65 euros par action.