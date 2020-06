Société Foncière Lyonnaise : Goldman Sachs s'installe au 83 Marceau

(Boursier.com) — Société Foncière Lyonnaise (SFL) et Goldman Sachs ont signé un bail de 12 ans, dont 9 années fermes, portant sur près de 6.500 m2 au sein du 83 Marceau (Paris 16e), soit 81% des surfaces de bureaux de l'immeuble.

Cet immeuble, qui surplombe la Place de l'Etoile, fait l'objet d'une restructuration intégrale menée par le célèbre architecte français Dominique Perrault (Grand Prix d'Architecture, Praemium Imperiale), et réalisée par Eiffage, pour une livraison prévisionnelle au 3e trimestre 2021.

Le projet s'est notamment attaché à déposer intégralement et créer une nouvelle façade contemporaine, développer des plateaux de bureaux de 1.200 m2 environ (rares pour le quartier), créer une terrasse au dernier étage et un jardin en coeur d'îlot autour duquel s'organisent bureaux et espaces de services. Le business center de près de 1.200 m2, aménagé par la décoratrice d'intérieur Ana Moussinet intègrera un auditorium de 200 places, des salles de réunion et une cafétéria, le tout classé Etablissement Recevant du Public et exploité par un opérateur en cours de désignation par SFL. Le bâtiment répond aux normes environnementales les plus exigeantes, en phase avec le Plan Climat de la Ville de Paris, et sera notamment labellisé Bâtiment Basse Consommation (HQE, Breeam, Leed, et labels BBC Effinergie Révovation et R2S).

Dès sa livraison, l'immeuble accueillera le siège parisien de Goldman Sachs et lui donnera la possibilité de poursuivre son développement en France.