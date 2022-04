Société Foncière Lyonnaise finalise l'acquisition du siège d'Amundi

(Boursier.com) — Société Foncière Lyonnaise (SFL) se dote d'une nouvelle implantation stratégique parisienne avec l'acquisition du siège d'Amundi, situé Gare Montparnasse dans le 15e arrondissement. Cet immeuble de près de 40.000 m2, situé au 91-93 boulevard Pasteur au pied de la Gare Montparnasse, présente un gabarit significatif rare dans la capitale, tout en bénéficiant d'un bail de 12 ans ferme avec la société Amundi, 1er gestionnaire d'actifs européen.

Cette opération est en ligne avec la stratégie d'investissement de SFL, basée sur une détention des actifs dans la durée, générant un réel potentiel de valorisation à court, moyen ou long terme dans des quartiers prime de Paris intramuros.

"Cette acquisition est une opportunité rare de prendre une position majeure sur l'une des principales gares françaises, hub très puissant de transport local, régional et national, à l'heure où les salariés franciliens souhaitent une plus grande qualité de vie leur permettant de s'éloigner du centre de Paris et ainsi bénéficier de plus d'espace. Les usagers sont ainsi très sensibles aux trajets et à l'accessibilité de leur siège pour rejoindre leurs bureaux", assure Dimitri Boulte, Directeur Général Délégué, Directeur des Opérations de SFL.

Construit en 1965 sur une charge foncière cédée par la SNCF, cet ensemble occupé par Amundi depuis 2012, développe 39.600 m2 de bureaux répartis sur 3 bâtiments distincts et communicants entre eux sur 17 étages, proposant ainsi un fonctionnement horizontal avec des plateaux courants de 2.100 m2 et des vues imprenables sur Paris.

Amundi, acteur historique de la Gare Montparnasse, confirme sa position stratégique et reste locataire de l'ensemble immobilier au titre d'un nouveau bail ayant pris effet au 1er février 2022 pour une durée de 12 ans ferme, étant précisé que l'immeuble fera l'objet, dans le cadre du bail, d'un programme de travaux et d'améliorations techniques permettant notamment d'atteindre les objectifs du décret tertiaire.

SFL a acquis cet ensemble auprès de Primonial REIM France pour un prix de 484 ME (acte en mains), sur la base d'un taux de capitalisation de 3,9%. La prise en compte de cette opération dans les comptes de SFL va générer un impact positif immédiat sur le résultat net récurrent tout en conservant un ratio d'endettement raisonnable de l'ordre de 28%.