Société Foncière Lyonnaise : en croissance de 5% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022 clos au 31 mars, les revenus locatifs consolidés de Société Foncière Lyonnaise s'élèvent à 46,4 millions d'euros (44,2 ME au 31 mars 2021), en hausse de 2,2 ME (+5%).

A périmètre constant (exclusion de toutes les variations de périmètre impactant les deux trimestres comparés), les loyers progressent de 0,2 ME (+ 0,5%). Les revenus des surfaces en développement progressent de 2,5 ME, favorablement impactés, notamment, par la livraison au deuxième semestre 2021, après deux années de restructuration, de l'immeuble du 83 Marceau. Les cessions des immeubles 112 Wagram et 9 Percier début 2021 génèrent une baisse de loyers de 0,5 ME.

Le taux de recouvrement des loyers du 1er trimestre 2022 s'établit globalement à 99%.