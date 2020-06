Société Foncière Lyonnaise : du mouvement

(Boursier.com) — Ashurst Paris est intervenu pour le compte de la Société Foncière Lyonnaise dans le cadre de la conclusion d'un Bail en l'Etat Futur d'Achèvement (BEFA) avec Goldman Sachs pour son siège parisien au 83 avenue Marceau.

Le 83 Marceau, au coeur du Quartier Central des Affaires de Paris et de la Place de l'Etoile, fait l'objet d'une restructuration menée par l'architecte français Dominique Perrault et réalisée par Eiffage.

Ce projet répondra aux normes environnementales les plus exigeantes, notamment dans le cadre du Plan climat de la Ville de Paris et sera labellisé Bâtiment basse consommation.

L'équipe du cabinet Ashurst Paris ayant conseillé la Société Foncière Lyonnaise était constituée de : Philippe None associé immobilier, assisté de David Noblinski, collaborateur senior.

De son côté, Goldman Sachs était conseillé par le cabinet Linklaters dont l'équipe était composée de Françoise Maigrot, associée et de Farah Alabed, collaboratrice.