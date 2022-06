Société Foncière Lyonnaise : Dimitri Boulte succède à Nicolas Reynaud

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Société Foncière Lyonnaise, désormais présidé par Pere Vinolas Serra, a souhaité faire évoluer la direction générale de la Société et a décidé de nommer, sur proposition du Comité de rémunérations et de sélection, Dimitri Boulte (44 ans) en qualité de Directeur Général, à compter du 1er juillet 2022.

Dimitri Boulte succèdera à Nicolas Reynaud, qui quittera ses fonctions le 30 juin et poursuivra d'autres projets à l'extérieur du Groupe.

Le Conseil d'administration remercie Nicolas Reynaud, qui a rejoint SFL en 2006 et en assure la direction générale depuis janvier 2015, "pour sa contribution aux excellentes performances de la Société et à la consolidation de son positionnement sur son marché".

Mme Aude Grant (40 ans) succède à Dimitri Boulte, en tant que Directrice des Opérations et est nommée Directrice générale déléguée à compter du 1er juillet 2022.

Pere Viñolas Serra, Président du Conseil d'administration déclare "En ma qualité de Président du Conseil d'administration, je me réjouis de la nomination de Dimitri Boulte en tant que Directeur Général de SFL. Dans un environnement en profonde transformation, Dimitri a toute ma confiance pour accompagner SFL dans un nouveau chapitre de son histoire. Sa grande expérience du secteur immobilier et ses qualités de leader sont autant d'atouts pour la réussite de SFL. Je souhaite également remercier chaleureusement Nicolas Reynaud pour sa contribution et son engagement au service de SFL dont il a fait une référence européenne du secteur".