Société Foncière Lyonnaise : Crédit Agricole Assurances descend à 0,3% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 10 août à l'AMF, Crédit Agricole Assurances, contrôlée par Crédit Agricole SA, a déclaré avoir franchi, le 4 août, indirectement en baisse, par l'intermédiaire de la société Prédica qu'elle contrôle, les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de Société Foncière Lyonnaise. La société d'assurance du Crédit Agricole détient indirectement, par l'intermédiaire de Prédica, 129.464 actions Société Foncière Lyonnaise représentant autant de droits de vote, soit 0,30% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte :

- du rachat et de l'annulation par Société Foncière Lyonnaise d'une partie des actions la société cédées par Prédica

- de l'apport en nature d'actions Société Foncière Lyonnaise par Prédica au profit de la société Immobiliaria Colonial.

A cette occasion, Prédica a déclaré avoir franchi directement en baisse les mêmes seuils.