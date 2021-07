Société Foncière Lyonnaise conserve un excellent niveau de liquidité

Société Foncière Lyonnaise conserve un excellent niveau de liquidité









Crédit photo © Société Foncière Lyonnaise

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Société Foncière Lyonnaise s'élèvent à 86,1 millions d'euros au 1er semestre 2021 (91,2 ME au 1er semestre 2020), en baisse de -5,1 ME (-5,6%).

Le résultat opérationnel (retraité du résultat des cessions et de la valorisation du patrimoine) s'établit à 66,6 ME au 30 juin 2021 (74,8 ME au 30 juin 2020).

Les charges financières nettes s'élèvent à 14,8 ME au 30 juin 2021 (13,7 ME au 30 juin 2020), en augmentation de 1,1 ME, sous l'effet notamment de la hausse du coût moyen de la dette, en partie compensée par une réduction du volume d'endettement moyen.

Compte tenu de ces principaux éléments, le résultat net récurrent part du Groupe EPRA s'établit à 43,8 ME au 30 juin 2021 (50,1 ME au 30 juin 2020). Le résultat net part du Groupe au 30 juin 2021 s'élève à 98,8 ME (113,7 ME au 30 juin 2020).

Financement

L'endettement net consolidé de SFL diminue sensiblement sur le semestre, s'établissant à 1,748 MdE au 30 juin (1,890 ME au 31 décembre 2020), soit un ratio d'endettement de 22,3% de la valeur d'expertise du patrimoine. Le coût moyen de la dette après couverture est de 1,6% et la maturité moyenne de 4 années. Le niveau d'ICR (Interest Coverage Ratio) est de 4,7x à fin juin 2021.

Au 30 juin 2021, SFL dispose de 1,040 MdE de lignes de crédit confirmées non utilisées, garantissant un excellent niveau de liquidité de la société.

Le patrimoine consolidé de SFL est évalué à 7,323 MdE en valeur de marché hors droits au 30 juin 2021, en diminution de -1,8% par rapport au 31 décembre 2020 (7,458 MdE) suite aux cessions réalisées sur le semestre, mais en progression de +1,8% à périmètre constant. Cette progression provient principalement des projets en développement, qui se sont poursuivis dans de bonnes conditions, la valeur des actifs en exploitation étant globalement stable.

Le rendement locatif moyen du patrimoine (EPRA 'topped-up' NIY) est de 2,9% au 30 juin 2021, stable comparé au 31 décembre 2020.

Au 30 juin 2021, l'EPRA NDV (Net Disposal Value) de la société s'élève à 4 608 ME, soit 99 euros/ action contre 98,8 euros / action au 31 décembre 2020, en progression de +2,3% en intégrant le dividende de 2,1 euros/ action versé en avril 2021.

Rappelons que le 3 juin, Colonial, actionnaire majoritaire de SFL, a annoncé un projet d'opération composé de deux volets, à savoir d'une part, une offre publique mixte simplifiée portant sur les titres de SFL non encore détenus par Colonial et Prédica, et d'autre part, l'évolution du partenariat existant entre SFL et Prédica. L'offre publique mixte portant sur les actions de SFL est ouverte pendant une période allant du 22 juillet au 25 août inclus.

En ce début de séance, l'action Société Foncière Lyonnaise recule légèrement à 90,8 euros.