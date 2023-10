Société Foncière Lyonnaise améliore sa notation GRESB

(Boursier.com) — Avec un Score de 93/100 sur le 'Standing Investments benchmark', en augmentation de 2 points par rapport à l'an dernier, SFL a obtenu à nouveau le label '5 Stars' par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

SFL s'est également distinguée en obtenant la note de 97/100 en 'Development Benchmark' et la note maximale de 100/100 dans le 'GRESB Public Disclosure Report' qui évalue la qualité de la communication externe en matière de RSE.

Rappelons que le GRESB évalue les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des acteurs de l'immobilier en s'intéressant notamment à l'amélioration de l'empreinte environnementale du bâti (énergie, émissions de gaz à effet de serre, eau et déchets) et aux actions à destination des collaborateurs et/ou des occupants des actifs. Avec plus de 2,000 participants à travers le monde en 2023, il reste le benchmark ESG de référence du secteur.