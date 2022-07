Société Foncière Lyonnaise : 221,5 ME de bénéfice net consolidé sur le 1er semestre 2022

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Société Foncière Lyonnaise (SFL) s'élèvent à 98 ME au 1er semestre 2022 (86,1 ME au 1er semestre 2021), affichant une forte progression de +11,9 ME (+13,8%).

Le résultat opérationnel (retraité du résultat des cessions et de la valorisation du patrimoine) s'établit à 78,1 ME au 30 juin 2022 (66,6 ME au 30 juin 2021), soit une progression notable de 17,3%.

Compte tenu de ces principaux éléments, le résultat net récurrent part du Groupe Epra s'établit à 48,9 ME au 30 juin (43,8 ME au 30 juin 2021). Par action, ils s'élèvent respectivement à 1,14 euro/a et 0,94 euro/a, une hausse notable de 21,1%.

Le résultat net consolidé part du Groupe au 30 juin 2022 s'élève à 221,5 ME (98,8 ME au 30 juin 2021).

Le patrimoine consolidé de SFL est évalué à 8,357 milliards d'euros en valeur de marché hors droits au 30 juin 2022, en progression de +9,9% par rapport au 31 décembre 2021 (7,606 MdsE) notamment suite à l'acquisition de l'actif Pasteur. La progression est de +3,8% à périmètre constant, portée notamment par les actifs en développement. Le rendement locatif moyen du patrimoine (EPRA "topped-up" NIY) est de 3% au 30 juin (2,9% au 31 décembre 2021).

Au 30 juin 2022, l'Actif Net Réévalué EPRA NTA de la société s'élève à 4,687 MdsE et l'EPRA NDV à 4,666 MdsE. Sur le semestre, l'EPRA NTA par action progresse de +1,3% à 109,3 euros/action et l'EPRA NDV par action de +6,7% à 108,9 euros/action. Sur un an, les progressions sont respectivement de +6,4% et +9,9%, après distribution d'un dividende de 4,2 euros/action en avril 2022.