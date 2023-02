Société Foncière Lyonnaise : 108 ME de résultat net récurrent part du Groupe EPRA à fin 2022

(Boursier.com) — Les revenus locatifs de Société Foncière Lyonnaise s'élèvent à 204,5 ME au 31 décembre 2022 (174,6 ME au 31 décembre 2021), affichant une forte progression de +29,9 ME (+17,1%). A périmètre constant (exclusion de toutes les variations de périmètre impactant les deux exercices comparés), les loyers progressent de +11,9 ME (+7,5%). Les revenus des surfaces en développement sur les périodes considérées progressent de +6,9 ME. Enfin, l'acquisition de l'immeuble Pasteur en avril 2022 génère une hausse de revenus significative, compensée partiellement par la cession des immeubles 112 Wagram et 9 Percier début 2021. Ces mouvements cumulés génèrent globalement une hausse des revenus de +11,2 ME sur un an.

Le résultat opérationnel (retraité du résultat des cessions et de la valorisation du patrimoine) s'établit à 171,8 ME au 31 décembre 2022 (134,2 ME au 31 décembre 2021).

L'évaluation au 31 décembre 2022 du patrimoine de la société à dire d'expert, augmente de +8,4%, et +2,3% à périmètre constant par rapport à l'évaluation du 31 décembre 2021. La variation de valeur des immeubles de placement dégage un produit de 38,6 ME (255,2 ME au 31 décembre 2021).

Le résultat net récurrent part du Groupe EPRA s'établit à 108 ME au 31 décembre 2022 (92,4 ME au 31 décembre 2021). Le résultat net consolidé part du Groupe au 31 décembre 2022 tombe à 143,4 ME (292 ME au 31 décembre 2021).

En dépit de la détérioration de la situation géopolitique et économique, et à l'inverse des tendances observées sur les autres marchés franciliens, le marché locatif de l'immobilier tertiaire parisien a été très actif en 2022. L'activité locative a été soutenue avec notamment la pré-commercialisation de 100% des bureaux de l'immeuble Biome, et un taux d'occupation physique historique de 99,5%.

Le patrimoine consolidé de SFL est évalué à 8,246 milliards d'euros en valeur de marché hors droits au 31 décembre 2022, en progression de +8,4% par rapport au 31 décembre 2021 (7,606 MdsE) notamment suite à l'acquisition de l'actif Pasteur. La progression est de +2,3% à périmètre constant, portée notamment par les actifs en développement. Le rendement locatif moyen du patrimoine (EPRA "topped-up" NIY) est de 3,1% au 31 décembre 2022, en légère progression sur un an (2,9% au 31 décembre 2021).

Au 31 décembre 2022, l'Actif Net Réévalué EPRA NTA est de à 107,4 euros/ action (4,603 MdsE, soit -0,5% sur un an) et l'EPRA NDV de 108,3 euros/ action (4,644 MdsE soit +6,1% sur un an), après avoir servi un dividende exceptionnel de 4,2 euros/ action au cours de l'exercice.

Dividende

Le conseil d'Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra le 13 avril, un dividende de 4,2 euros par action.