Société Fermière du Casino Municipal de Cannes : 40 euros de dividende pour 2019

L'Assemblée générale ordinaire de Société Fermière du Casino Municipal de Cannes se réunira le 24 mars à 11h, à l'Hôtel Majestic de Cannes.

Une convocation à cette assemblée générale a été adressée le 17 février aux actionnaires. Celle-ci est notamment accompagnée de l'ordre du jour, des projets de résolutions et du rapport du Conseil d'administration.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale, a été mis en ligne sur le site internet du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires BALO le 17 février. Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires et peuvent être consultés sur le site internet de Société Fermière du Casino Municipal de Cannes.

Dividende

Notamment, l'Assemblée générale aura à statuer sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice. Il s'élève à 14.055.010,99 euros. Les actionnaires auront à se prononcer sur le règlement d'un dividende de 42 euros par action (7.357.644,00 euros) et le versement de 6.697.366,99 euros au compte "Report à nouveau" qui s'élèvera alors à 71.173.574,53 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement le 15 mai.

Un dividende de 60 euros par action a été distribué au titre de l'exercice 2018.