Société des Bains de Mer : un été correct

(Boursier.com) — Lors de son Assemblée générale, Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco a précisé à ses actionnaires que la saison estivale 2023 -juillet et août- présente un chiffre d'affaires en hausse de 5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette progression concerne tous les secteurs d'activité. Dans le secteur jeux, la légère baisse de l'activité constatée pour les jeux de table a été plus que compensée par une augmentation du chiffre d'affaires des appareils automatiques. Pour le secteur hôtelier, l'activité estivale a été soutenue, portée par un taux d'occupation en légère hausse (+110 bps) et une augmentation des prix moyens.

Finalisation imminente à Courchevel

Le Groupe SBM a annoncé, le 13 juillet, la signature par sa filiale Monte-Carlo SBM International Sàrl d'un accord au terme duquel la société est engagée dans l'acquisition de l'établissement hôtelier "Palace des Neiges" à Courchevel (Alpes du Nord). Pour accompagner de manière optimale cette démarche d'acquisition spécifique en montagne, le Groupe SBM s'est rapproché du groupe Vallat, avec une volonté partagée de porter un projet hôtelier d'excellence. Ce projet d'acquisition, soumis aux conditions généralement applicables, devrait être finalisé dans les prochains jours. Les détails financiers ne sont pas divulgués.