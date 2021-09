Société des Bains de Mer : reprise de l'activité, économies et financement

(Boursier.com) — Les actionnaires de la Société des Bains de Mer se sont réunis ce vendredi 24 septembre au One Monte-Carlo - Centre de Conférence (Salle des Arts) en Assemblée Générale Ordinaire. Les actionnaires présents ou représentés ont adopté l'ensemble des résolutions proposées, résume la Société. Il est rappelé que le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'exercice en cours (période du 1er avril au 30 juin 2021) s'est s'établit 110,9 millions d'euros contre 45,1 millions d'euros précédemment, soit une augmentation de 65,7 ME. Cette réalisation est cependant inférieure de 37% au chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2019/2020.

La saison estivale 2021 semble confirmer une reprise de l'activité. En effet, le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe S.B.M. pendant la période juillet/août est en augmentation de 53% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette réalisation est cependant inférieure de 19% à ces mêmes deux mois en 2019.

Malgré une performance financière attendue en nette amélioration par rapport à celle de l'exercice précédent, le Groupe S.B.M. s'attend à un impact encore significatif sur l'activité de l'exercice 2021/2022, sans qu'il soit possible d'en déterminer précisément l'ampleur. Une évolution favorable de l'épidémie et le déploiement des campagnes de vaccination sont deux éléments clés pour la reprise des voyages et la levée progressive des restrictions.

Dans ce contexte, le Groupe S.B.M. a mis en oeuvre une réduction drastique des dépenses d'exploitation. La crise sanitaire et le choc économique engendré par cette dernière ont obligé la Société des Bains de Mer à accélérer la mise en oeuvre d'un plan de restructuration global en complément des dispositions déjà mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Les départs des salariés concernés, qui avaient démarré dès le mois de janvier 2021, se poursuivent sur l'exercice en cours.

Les économies résultant de la réalisation de ces plans de départ devraient atteindre 18 millions d'euros par an. Ces économies, complétées par les actions engagées par ailleurs pour mieux adapter le niveau des charges aux fluctuations saisonnières de l'activité, devraient permettre au Groupe S.B.M. d'obtenir une réduction annuelle de ses charges d'exploitation de l'ordre de 25 millions d'euros. Le Groupe S.B.M. pourra ainsi renouer avec un niveau de rentabilité lui donnant la possibilité d'assurer les investissements nécessaires à sa pérennité, dès que la crise sanitaire sera passée.

Le Groupe S.B.M. maintient par ailleurs un contact étroit avec ses partenaires banquiers qui ont mis à disposition des crédits dont l'encours s'établit maintenant à 150,8 millions d'euros après le remboursement de 26,4 millions d'euros intervenu fin juin, la prochaine échéance étant prévue fin décembre 2021 pour un montant identique.

Pour compléter ses moyens de financement à court terme, le Groupe S.B.M. a mis en place un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) en juillet 2019 pour un montant maximum de 150 millions d'euros. Dans le même temps, l'Etat Monégasque s'est engagé à souscrire, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 120 millions d'euros, tout ou partie des titres de créances négociables que le Groupe S.B.M. émettrait dans le cadre de ce programme et qui ne trouveraient pas preneur sur le marché pour quelque raison que ce soit. Au 23 septembre 2021, l'encours de titres émis dans le cadre de ce programme s'élève à 110 millions d'euros.

Enfin, début juillet, le Groupe S.B.M. a perçu de sa filiale de jeux en ligne BEG un remboursement de primes d'émission et le paiement de dividendes pour un montant total de 30 millions d'euros.

Au 23 septembre 2021, le Groupe S.B.M. dispose ainsi d'un niveau de trésorerie disponible de plus de 160 millions d'euros.