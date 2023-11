Société des Bains de Mer ne fait pas de prévision pour l'exercice 2023-2024

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2023-2024, le chiffre d'affaires consolidé de Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco s'élève à 445,6 millions d'euros, en hausse de 13,2 ME, soit +3%.

Le résultat opérationnel consolidé s'établit en profit de 89,1 ME (91,9 ME pour l'exercice précédent).

Le résultat net consolidé - part du groupe s'élève à +111,5 ME (+918,8 ME pour les 6 premiers mois de l'exercice 2022/2023). Rappelons que l'opération d'apport/ cession de l'intégralité de la participation de 47,3% détenue dans Betclic Everest Group à la société de droit néerlandais FL Entertainment avait permis la constatation d'un profit exceptionnel de 813,5 ME dans les comptes consolidés du Groupe SBM du 1er semestre de l'exercice 2022-2023.

La capacité d'autofinancement des 6 premiers mois de l'exercice 2023-2024 s'établit à 128,8 ME (116,3 ME pour la même période de l'exercice passé), grâce à l'augmentation du résultat net hors produits liés à la participation dans Betclic et produits des actifs financiers détenus depuis l'opération d'apport/ cession, et un impact positif des variations de provisions.

Au 30 septembre 2023, le Groupe SBM est en situation de trésorerie nette d'endettement positive de 372,7 ME, contre une situation de trésorerie nette d'endettement positive de 276,5 ME à la clôture de l'exercice 2022-2023.

Au cours du semestre, la poursuite du programme d'investissement a représenté un décaissement de 42,6 ME, avec notamment la rénovation du Café de Paris, qui a ouvert ses portes le 14 novembre 2023.

Perspectives

L'activité du Groupe SBM sur les 6 premiers mois de l'exercice 2023-2024 est confirmée à un niveau soutenu qui s'appuie sur le bon positionnement des offres du Resort. Cependant les activités du groupe sont dépendantes du caractère aléatoire, sur une courte période, de l'activité Jeux. "Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024", indique le groupe monégasque.

Le Groupe SBM a par ailleurs annoncé le 13 juillet, dans le cadre de la stratégie de développement international engagée depuis la prise de fonction du Président-Délégué Stéphane Valeri, la signature par sa filiale Monte-Carlo SBM International Sàrl, d'un accord au terme duquel la société est engagée dans l'acquisition d'un établissement hôtelier dans les Alpes du Nord. Cette acquisition a été réalisée le 3 octobre.