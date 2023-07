Société des Bains de Mer : ne fait pas de prévision pour l'exercice 2023/2024

(Boursier.com) — La Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco et ses filiales ont réalisé au cours du 1er trimestre un chiffre d'affaires en légère diminution de -2% par rapport à celui de la même période de l'exercice passé. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe SBM s'établit à 203,3 ME (207,8 ME précédemment), soit une diminution de 4,5 ME.

Tous les secteurs d'activité présentent un chiffre d'affaires en augmentation, à l'exception du secteur jeux qui a connu un aléa particulièrement défavorable sur la période, ce qui correspond à la nature de ce type d'activité.

Le secteur jeux enregistre un chiffre d'affaires de 56,3 ME pour le trimestre écoulé (68,9 ME l'an passé). Malgré une fréquentation en hausse, le chiffre d'affaires est en baisse de 18%, l'aléa sur les mois d'avril et mai ayant été particulièrement défavorable. Le chiffre d'affaires hôtelier s'établit à 111,1 ME (104,6 ME pour la même période de l'exercice précédent), soit une augmentation de 6%. Le secteur locatif du Groupe SBM, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Sporting, du Balmoral, des Villas du Sporting et du One Monte-Carlo, affiche un chiffre d'affaires de 32 ME (31,2 ME pour la même période de l'exercice précédent), soit une augmentation de 0,7 ME. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des derniers espaces au One Monte-Carlo.

L'activité du Groupe SBM sur les 3 premiers mois du nouvel exercice 2023/2024 est donc confirmée à un niveau soutenu qui s'appuie sur le bon positionnement des offres du Resort. Cependant les activités du Groupe, dépendantes du contexte économique et financier, et le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité, en particulier dans le secteur jeux, ne permettent pas, à ce stade, de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023/2024.