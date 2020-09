Société des Bains de Mer : manque de visibilité dans le contexte sanitaire

(Boursier.com) — Les actionnaires de la Société des Bains de Mer se sont réunis le 25 septembre au One Monte-Carlo en Assemblée générale ordinaire. Les actionnaires présents ou représentés ont adopté l'ensemble des résolutions proposées.

Après avoir approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019/2020, les actionnaires ont approuvé la résolution d'affectation des résultats. Compte tenu de la situation économique, il a été décidé de ne pas distribuer de dividende.

L'Assemblée générale des actionnaires a renouvelé le mandat d'Administrateur de Jean-Luc Biamonti, qui viendra à échéance à l'Assemblée générale des actionnaires qui suivra la date du 17 août 2025.

Les actionnaires ont renouvelé l'autorisation donnée au Conseil d'administration de racheter des actions de la société, dans la limite de 5 % du montant du capital social, avec un prix maximum d'achat n'excédant pas 80 euros par action et pour un montant maximum total de 30 millions d'euros. Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois, à compter du 25 septembre 2020.

Précisions sur les perspectives

Face aux actionnaires, Société des Bains de Mer a précisé que dans le contexte de crise sanitaire le gouvernement monégasque a autorisé la réouverture, à compter du 2 juin, des restaurants et des casinos, les établissements du Groupe SBM. Tous les établissements du Groupe SBM sont à nouveau en activité, à l'exception du Jimmy'z, du Sun Casino et du Bay Casino. L'activité depuis le 1er juillet reste néanmoins fortement impactée du fait de la nature sans précédent de cette crise sanitaire, de ses répercutions sur le comportement potentiel des clients et des restrictions de transports et de déplacements. Ainsi, le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe SBM pendant la période juillet/août s'inscrit en recul de -47% par rapport à l'an dernier. En particulier, le secteur jeux recule de 63%.

Le Groupe SBM s'attend à un impact significatif sur l'activité de l'exercice 2020/2021 et à une performance financière fortement dégradée par rapport à celle de l'exercice 2019/2020, sans qu'il soit possible d'en déterminer précisément l'ampleur compte tenu de l'évolution rapide de la situation et du manque de visibilité sur les impacts, pour ses activités, de l'épidémie et de la crise économique qui en résulte.

Réduction de coûts et préservation de trésorerie

Dans ce contexte sanitaire, le Groupe SBM a décidé de mesures de réduction des coûts et de préservation de sa trésorerie. Dès la fermeture des établissements, le Groupe SBM a procédé à une adaptation de son organisation, avec la prise de congés et le recours au chômage partiel en s'appuyant sur le dispositif gouvernemental de soutien mis en place en Principauté de Monaco (Chômage Total Temporaire Renforcé).

L'ensemble des projets d'investissement ont été revus, et il a été procédé à une réduction importante des budgets avec une suspension des investissements non essentiels.

Le Groupe SBM maintient un contact étroit avec ses partenaires banquiers qui ont mis à disposition un encours de crédits de 230 ME, dont la première échéance a été remboursée fin juin pour 26,4 ME. La prochaine est prévue fin décembre 2020 pour un montant identique.

Pour compléter ses moyens de financement à court terme, le Groupe a mis en place un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) en juillet 2019 pour un montant maximum de 150 ME. Dans le même temps, l'Etat Monégasque s'est engagé à souscrire, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 120 millions d'euros, tout ou partie des titres de créances négociables que le Groupe SBM émettrait dans le cadre de ce programme et qui ne trouveraient pas preneur sur le marché pour quelque raison que ce soit. Au 23 septembre 2020, l'encours de titres émis dans le cadre de ce programme s'élève à 50 ME. Le Groupe SBM dispose ainsi d'un niveau de trésorerie disponible de 90 ME.

Face à une situation économique très préoccupante, le Groupe SBM doit proposer et négocier, dès cet automne, des mesures structurantes et produisant des effets tant à court qu'à long terme, pour réduire les contraintes qu'il supporte en termes de surcoûts d'exploitation.