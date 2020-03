Société des Bains de Mer : les hôtels sont ouverts ; les casinos et restaurants sont fermés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Conformément aux directives gouvernementales de protection de la Santé Publique, certains établissements du Resort, notamment les casinos, les restaurants et bars, ainsi que les établissements de soins et de bien-être, sont temporairement fermés à partir du 15 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre en accord avec les autorités .

Les hôtels du Resort, précisément l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont ouverts, et continuent d'accueillir la clientèle en respectant les dispositions et mesures de précaution à suivre.

De la flexibilité ; pas de pénalités d'annulation

Les conditions de réservation liées aux séjours déjà confirmés ou à venir ont été assouplies, afin de d'apporter davantage de flexibilité et de confort dans le cadre des déplacements qui ne pourraient être reportés.

Ainsi, toutes les réservations, même non annulables ou non modifiables, pour un séjour avant le 30 avril 2020, pourront être modifiées ou annulées sans pénalités et ce, jusqu'à 24h avant la date d'arrivée.