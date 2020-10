Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco : SCI Esperanza dans le bain

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 30 septembre 2020 par l'AMF, la société civile SCI Esperanza (Monaco) - contrôlée par M. Patrice Pastor - a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 septembre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, et détenir 1.236.355 actions de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco sur le marché.