Société des Bains de Mer : en perte de 79 ME sur l'exercice 2020-2021

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2020-2021, Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco réalise un chiffre d'affaires de 336,9 millions d'euros (619,8 ME à l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires jeux diminue de 115 ME, soit -48%. Le chiffre d'affaires hôtelier baisse de 175 ME, soit -62%. Le chiffre d'affaires locatif progresse de 10 ME, soit +11%.

L'épidémie de Covid-19 impacte fortement les activités jeux et hôtellerie/restauration du Groupe SBM, d'autant que les fermetures d'établissements sont intervenues sur le premier semestre de l'exercice, qui est habituellement la période de plus forte activité. L'ensemble des établissements ont été fermés à l'occasion du premier confinement. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont restés partiellement ouverts pour héberger la clientèle, notamment les résidents permanents, mais avec une faible occupation. Ce n'est qu'à compter du 2 juin 2020, date à laquelle le gouvernement monégasque a autorisé la réouverture des restaurants et des casinos, que les établissements du Groupe SBM ont rouvert progressivement, en mettant en place des mesures sanitaires permettant d'assurer la sécurité maximale des clients et du personnel. Les plages horaires d'ouverture des casinos et restaurants ont ensuite été réduites à compter du 1er novembre en application des mesures gouvernementales successives.

Le résultat opérationnel est déficitaire de -103,3 ME contre un bénéfice de 22,6 ME à l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé s'établit en déficit de -79,1 ME (+26,1 ME pour l'exercice 2019-2020).

Structure financière et investissements

En termes de structure financière, les capitaux propres - part du Groupe s'élèvent à 566,5 ME au 31 mars 2021 (649,4 ME à la fin de l'exercice précédent). A fin mars 2021, l'endettement financier net du Groupe est de 129,9 ME (137,1 ME au 31 mars 2020).

En complément des financements bancaires mis à sa disposition pour 230 ME, dont les deux premières échéances, de 26,4 ME chacune, ont été remboursées fin juin et fin décembre 2020, le Groupe SBM a mis en place en juillet 2019 un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) pour un montant total maximum de 150 ME, utilisé à hauteur de 55 ME au 31 mars 2021.

Le Groupe SBM a renforcé par ailleurs le contrôle strict de ses investissements. L'ensemble des projets d'investissement ont été revus et ceux non essentiels ont été suspendus, ramenant les décaissements en matière d'investissement à 43,2 ME sur l'exercice (127,7 ME en 2019-2020).

Perspectives

L'activité du Groupe SBM sur le nouvel exercice 2021-2022 reste encore fortement impactée du fait de la nature sans précédent de cette crise sanitaire. Une évolution favorable de l'épidémie et le déploiement des campagnes de vaccination sont deux éléments clés pour la reprise des voyages et la levée progressive des restrictions sur les mois à venir.

Groupe SBM a poursuivi un contrôle strict des dépenses d'exploitation courantes et des investissements, et a mis en oeuvre un plan de restructuration global au travers de plans de départ. Les économies résultant de la réalisation de ces plans de départ devraient atteindre 18 ME par an. Ces économies, complétées par les actions engagées par ailleurs pour mieux adapter le niveau des charges aux fluctuations saisonnières de l'activité, devraient permettre au Groupe SBM d'obtenir une réduction annuelle de ses charges d'exploitation de l'ordre de 25 ME, qui lui permettra de renouer avec un niveau de rentabilité lui permettant d'assurer les investissements nécessaires à sa pérennité, dès que la crise sanitaire sera passée.

Bien que les échéances de remboursement de l'encours de crédits ne soient pas remises en cause, la baisse importante de l'activité due à la crise sanitaire a entraîné une dégradation forte des résultats du Groupe SBM et certains engagements en termes de ratios n'ont pu être respectés au niveau prévu initialement. Le Groupe SBM a donc sollicité et obtenu de ses partenaires bancaires un aménagement de ses covenants financiers.

Le Groupe a mis en place un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) en juillet 2019 pour un montant maximum de 150 ME. Dans le même temps, l'Etat Monégasque s'est engagé à souscrire, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 120 ME, tout ou partie des titres de créances négociables que le Groupe émettrait dans le cadre de ce programme et qui ne trouveraient pas preneur sur le marché pour quelque raison que ce soit. Au 26 mai, l'encours de titres émis dans le cadre de ce programme s'élève à 90 ME.

Ces moyens de financements permettent au Groupe SBM de disposer d'une trésorerie disponible proche de 90 ME.