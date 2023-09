Société des Bains de Mer distribuera 1,20 euro de dividende

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires de Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022/2023, et la résolution d'affectation des résultats. Pour l'exercice, le dividende sera de 1,20 euro par action. Le dernier jour de négociation droit attaché est fixé au 9 octobre.

En outre, l'Assemblée générale a ratifié le mandat d'Administrateur de Fabrice Larue, qui viendra à échéance à l'Assemblée générale des actionnaires qui suivra la date du 17 août 2025.

Egalement, l'Assemblée générale des actionnaires a renouvelé l'autorisation donnée au Conseil d'Administration de rachat des actions de la société, dans la limite de 5% du montant du capital social, avec un prix maximum d'achat n'excédant pas 130 euros par action et pour un montant maximum total de 40 millions d'euros. Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois à compter du 27 septembre.