Société des Bains de Mer : des comptes 2022/2023 dopés par un profit exceptionnel

(Boursier.com) — La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un chiffre d'affaires de 667 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023 (530,5 ME en 2021/2022), soit une amélioration de +26% sur l'ensemble de l'exercice. La progression de 136,5 ME du chiffre d'affaires est la conséquence d'une amélioration des recettes dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Le résultat opérationnel du Groupe SBM est un bénéfice de 72,2 ME, contre un profit opérationnel de 35,4 ME pour l'exercice précédent, soit une amélioration de 36,8 ME.

L'évolution favorable de la performance opérationnelle concerne l'ensemble des secteurs d'activité.

Le résultat financier s'élève à -5,1 ME sur l'exercice 2022/2023, en amélioration de 0,1 ME par rapport à celui de l'exercice précédent.

Il est rappelé que le Groupe SBM détenait depuis mai 2009 une participation dans le capital de Betclic Everest Group (BEG), groupe de jeux en ligne. Le Groupe SBM au travers de sa filiale, Monte-Carlo SBM International Sàrl, a transféré le 30 juin 2022, par voie de cession et d'apport, l'intégralité de la participation de 47,3% qu'elle détenait dans la société BEG à la société FL Entertainment. L'opération, qui valorisait la quote-part du capital de BEG détenue par SBM International à 850 ME, a été dénouée pour moitié en numéraire, et pour l'autre moitié par la remise d'actions de FL Entertainment, permettant à SBM International de détenir 4,95% des droits de vote et 10,39% des droits économiques de cette société. FL Entertainment est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Amsterdam depuis le 1er juillet 2022.

Cette opération se traduit par la constatation d'un profit exceptionnel de 813,5 ME dans les comptes consolidés du Groupe SBM pour l'exercice 2022/2023. Le Groupe SBM a par ailleurs enregistré au cours de l'exercice 2022/2023 une quote-part de résultat positive de 15,6 ME correspondant à la quote-part de résultat revenant au Groupe SBM pour la période antérieure à l'apport / cession, soit la période du 1er avril au 30 juin 2022.

Le Résultat net consolidé - part du Groupe ressort en profit de +896,2 ME contre un profit de +76,4 ME pour l'année sociale 2021/2022, soit une hausse de 819,9 ME.

Structure financière

Les capitaux propres - part du Groupe s'élèvent à 1,51 MdE au 31 mars 2023 (653,1 ME à la fin de l'exercice précédent), profitant du résultat net positif de l'exercice.

A fin mars 2023, le Groupe SBM est dans une situation de trésorerie nette d'endettement positive de 276,5 ME contre une trésorerie nette positive de 30 ME au 31 mars 2022.

La poursuite du programme d'investissements a représenté un décaissement de 95,6 ME sur l'exercice, correspondant principalement à l'achat d'espaces de bureaux dans l'immeuble Aigue-Marine, siège administratif du Groupe S.B.M., et à la poursuite des travaux du Café de Paris.

Perspectives

L'activité du Groupe SBM sur les deux premiers mois du nouvel exercice 2023/2024 s'inscrit dans la continuité de celle constatée sur l'exercice 2022/2023.

Cependant, le caractère aléatoire de l'activité jeux ne permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice.