Société des Bains de Mer : comptes publiés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires 2019/2020 de la Société des Bains de Mer ressort en progression, pour s'établir à 619,8 millions d'euros, contre 526,5 millions d'euros précédemment avec une hausse de 8% du secteur jeux, une hausse de 12% du secteur hôtelier et une forte croissance du secteur locatif (+85%).

La pandémie de Covid-19 affecte néanmoins l'activité du Groupe depuis le début du mois de mars, et particulièrement depuis le 15 mars, date de fermeture totale des casinos et établissements de restauration suite aux décisions gouvernementales, puis de l'Hôtel Hermitage et le Méridien Beach Plaza à compter de la semaine suivante. L'impact défavorable en termes de chiffre d'affaires est estimé à plus de 15 millions d'euros pour le dernier mois de l'exercice écoulé.

Le résultat opérationnel est ressorti bénéficiaire de 22,6 millions d'euros, contre un déficit de 9,6 millions d'euros l'exercice précédent, soit une amélioration de 32,3 millions d'euros.

Résultat net consolidé s'établit en positif de 26,1 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros pour l'exercice 2018/2019, avec : un résultat financier négatif de 5,1 millions d'euros, la prise en compte des résultats de Betclic Everest Group, dont la consolidation par mise en équivalence se traduit par une contribution positive de 8,7 millions d'euros du fait de charges exceptionnelles, contre une contribution positive de 12,3 millions d'euros.

Structure financière et investissements

En termes de structure financière, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 649,4 millions d'euros au 31 mars 2020, contre 622,3 millions d'euros à la fin de l'exercice précédent.

A fin mars 2020, l'endettement financier net du Groupe est de 137,1 millions d'euros contre un endettement financier net de 106,8 millions d'euros au 31 mars 2019.

En complément des financements bancaires mis à sa disposition pour 230 millions d'euros, le Groupe a mis en place en juillet 2019 un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) pour un montant total maximum de 150 millions d'euros, utilisé à hauteur de 20 millions d'euros au 31 mars 2020.

La poursuite du programme d'investissements a représenté un décaissement de 127,7 millions d'euros sur l'exercice contre 199,9 millions d'euros en 2018/2019.

Reprise de l'activité

Dans l'attente des autorisations gouvernementales, le Groupe prépare activement la réouverture de ses casinos, hôtels et restaurants en fonction de différents scénarios, avec la plus grande vigilance quant aux dispositions en matière de santé et de sécurité à proposer à la clientèle et aux salariés du Groupe.

Le Groupe S.B.M. s'attend à un impact significatif sur l'activité de l'exercice 2020/2021 et à une performance financière fortement dégradée par rapport à celle de l'exercice 2019/2020, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'ampleur compte tenu de l'évolution rapide de la situation et du manque de visibilité actuel sur les impacts de l'épidémie pour ses activités.