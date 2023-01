Société des Bains de Mer : belle performance sur 9 mois

(Boursier.com) — La Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un chiffre d'affaires consolidé en baisse de -1% au cours du 3e trimestre de l'exercice 2022/2023 par rapport à la même période de l'exercice précédent, mais stable par rapport à celui du 3e trimestre de l'exercice 2019/2020 (exercice pré-covid).

Sur la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires réalisé par Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco s'élève en effet à 124,1 millions d'euros (125,8 ME pour l'exercice précédent et 124,3 ME en 2019/2020).

Du fait de la saisonnalité, l'activité du 3e trimestre de l'exercice a été naturellement plus faible que celle des mois précédents.

Le chiffre d'affaires du secteur jeux s'établit à 43,6 ME pour le trimestre écoulé (53,5 ME sur la même période de l'exercice précédent). Le trimestre a en effet été fortement impacté par des aléas défavorables dans le secteur des jeux de table, dont les recettes ressortent en baisse de -48% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires des appareils automatiques est en hausse de +6%.

Le secteur hôtelier confirme la tendance positive observée sur le 1er semestre de l'exercice en cours. Il enregistre sur le 3e trimestre une augmentation de 15% du chiffre d'affaires, qui s'établit à 50,3 ME (43,7 ME en 2021/2022).

Au cumul des 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe SBM s'établit à 556,5 ME (437,2 ME pour la même période de l'exercice précédent), soit une hausse de +27%. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022/2023 est également en augmentation de +4% par rapport au chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2019/2020.

La situation financière s'améliore

Si l'activité du Groupe SBM s'inscrit dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire et reste dépendante de l'évolution du contexte géopolitique avec la situation de guerre affectant l'Ukraine et la crise avec la Russie, les résultats remarquables constatés au cours des 6 premiers mois devraient permettre d'enregistrer encore une forte augmentation du résultat opérationnel en 2022/2023. "Compte tenu des informations à disposition, nous pouvons envisager la réalisation d'un résultat opérationnel supérieur à celui de l'exercice record 2007/2008", précise le groupe monégasque. Rappelons qu'au cours de cet exercice, le Groupe SBM avait en effet enregistré un profit opérationnel de 64,1 ME, jamais égalé depuis.