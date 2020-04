Société des Bains de Mer : annulation du concert de Céline Dion

Société des Bains de Mer : annulation du concert de Céline Dion









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Céline Dion annonce le report des premiers spectacles en Europe de la tournée "COURAGE". "En conséquence nous sommes au regret de vous annoncer l'annulation du concert de Céline Dion qui devait avoir lieu le 18 juillet 2020 sur la Place du Casino" annonce la Société des Bains de Mer de Monaco.

Les détenteurs de billets du concert du 18 juillet sont invités à se rapprocher de la billetterie SBM pour procéder au remboursement...

Céline Dion à déclaré à l'occasion de cette annonce : "Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des êtres chers et qui sont durement touchés par cette pandémie dévastatrice causée par le coronavirus. Je sais que tout le monde tente de s'adapter tant bien que mal à ces circonstances difficiles, ne sachant pas quand les choses reviendront à la normale. Éventuellement, nous passerons au travers... plus tôt que tard, espérons-le. J'ai tellement d'admiration pour les professionnels de la santé, les premiers répondants et toutes ces personnes courageuses qui font tout leur possible pour prendre soin de nous et subvenir à nos besoins dans ces durs moments. J'attends avec impatience le jour où nous pourrons encore partager ensemble notre joie de chanter et de danser. Pour le moment la santé et la sécurité sont la priorité absolue de tous... mais sachez que j'ai très hâte de revenir sur scène et d'être avec vous de nouveau".