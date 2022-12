Société de la Tour Eiffel s'active à Lyon

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel a acquis en Vente en L'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) auprès de VINCI Immobilier un ensemble immobilier mixte et réversible de 3.900 m(2). Une opération lyonnaise haut de gamme dans un quartier dynamique et prisé en plein redéveloppement : Situé 5 rue Danton (3ème arrondissement), le programme Manufacture proposera 2.000 m(2) de bureaux réversibles en logements, 1.300 m(2) de surface habitable répartis en 19 appartements et 600 m(2) de commerces en rez-de-chaussée dont un restaurant.

L'emplacement de l'immeuble, à proximité de la gare de Lyon la Part-Dieu et de la future plateforme multimodale, est optimal pour les personnes actives désirant profiter du dynamisme culturel et économique du quartier...