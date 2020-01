Société de la Tour Eiffel renforce sa présence au sein du Parc du Golf à Aix-en-Provence

Société de la Tour Eiffel renforce sa présence au sein du Parc du Golf à Aix-en-Provence









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, renforce sa présence sur le Parc du Golf à Aix en Provence par l'acquisition des bâtiments 1 et 21 auprès de la Française Real Estate Managers (REM) : Bâtiments multilocataires entièrement loués d'une surface totale de 2.076 m(2).

Cette nouvelle transaction de la Société de la Tour Eiffel sur le Parc du Golf, porte sa quote-part de détention à près de 73%. En octobre 2019 déjà, l'acquisition d'un immeuble d'une surface de 4.900 m(2) et d'un terrain de 7 hectares à développer avait marqué une nouvelle étape dans l'élargissement de son patrimoine immobilier à Aix en Provence lui permettant ainsi de porter sa propriété à plus de 37.000 m(2) de surfaces construites.

Reconnu pour sa forte attractivité, avec un taux d'occupation avoisinant les 100%, le Parc du Golf, situé au coeur du Pôle d'activité d'Aix en Provence, bénéficie d'un positionnement idéal et offre de nombreuses solutions d'implantation pour des sociétés de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Ce parc fait également l'objet d'une politique de labellisation BREAM IN USE sur une grande majorité de ses bâtiments.

Sa localisation, aux carrefours de voies de communication routières et autoroutières (A51, A7 et A8), à quelques minutes de la gare TGV d'Aix-en Provence et de l'aéroport international Marseille Provence, participe au dynamisme croissant de ce pôle tertiaire. L'arrivée récente d'une nouvelle offre de restauration, "le Comptoir du Parc", participe au confort du locataire.

"La Société de la Tour Eiffel a pour ambition de s'inscrire dans des territoires à fort potentiel afin de fidéliser ses locataires et attirer de nouvelles prises à bail. Cette acquisition répond à cet objectif et nous permet de renforcer notre position au sein du Parc d'activité d'Aix en Provence, dans lequel le taux d'occupation avoisine les 100%" indique Thomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel.