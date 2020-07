Société de la Tour Eiffel poursuit le recentrage de son patrimoine et finalise la cession d'un actif situé à Strasbourg

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, poursuit le recentrage de son patrimoine en cédant, au Groupe Duval, le Parc des Tanneries à Strasbourg, un pôle d'affaires de la capitale alsacienne nécessitant un redéveloppement.

Acquis en 2005 par la Société de la Tour Eiffel, le Parc des Tanneries est composé de 21 bâtiments indépendants représentant environ 34.000 m(2) de locaux mixtes. (bureaux et activité).

Implanté sur les communes de Strasbourg et Lingolsheim, le parc est situé à proximité du centre-ville et de l'accès à l'aéroport international de Strasbourg.

Avec cette transaction, la Société de la Tour Eiffel poursuit l'exécution de son plan de cessions d'actifs issu de sa réorientation stratégique annoncée mi-2019...