Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail par Transactis de 2.350 m(2) de bureaux à Nanterre Préfecture

Société de la Tour Eiffel annonce la prise à bail par Transactis de 2.350 m(2) de bureaux à Nanterre Préfecture









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, annonce la signature d'un bail avec Transactis portant sur 2.350m(2) au sein de son immeuble Delta, d'une superficie de 15.000m(2) récemment rénové.

La location par Transactis, filiale de Société Générale et de La Banque Postale spécialisée dans le traitement des flux de paiements, de 2.350m(2) porte le taux d'occupation de l'immeuble Delta à plus de 72% et illustre ainsi l'attractivité de Nanterre, notamment en profitant de nombreux commerces et services sur les terrasses de l'Arche. La proximité des gares RER de Nanterre-Préfecture et des deux futures gares du RER E (Eole) et de la ligne 15 du métro du Grand Paris font de Delta un immeuble très accessible bénéficiant d'une implantation stratégique à proximité du premier quartier d'affaires européen : La Défense.

L'immeuble a été repensé afin d'offrir une expérience optimisée aux locataires sur le plan technique (largeur des plateaux, système de climatisation/chauffage par cassette réversible) avec un tout nouvel espace de restauration contemporain et convivial, sans oublier des halls modernes et lumineux.

"A la suite d'une importante rénovation achevée début décembre 2019, l'immeuble Delta offre aujourd'hui des espaces de bureaux agréables et utilitaires avec une accessibilité optimale. La Société de la Tour Eiffel se réjouit de l'arrivée de Transactis qui souligne notre excellente dynamique locative". Thomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel.